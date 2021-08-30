На Камчатке сокращают 140 коек, развернутых ранее для лечения пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. На Камчатке 140 коек, предназначавшихся для пациентов с коронавирусом, свернуты в моногоспиталях, сообщил во время оперативного совещания в понедельник министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин.

"За прошедшие сутки госпитализированы 16 человек. В среднем за последнюю неделю ежедневно было 24 госпитализации. При выписке в среднем 26 человек. Мы сократили количество коек в моногоспиталях с 520 до 380. На сегодняшний день у нас свободных 94 койки", - сказал министр.

Он добавил, что со 2 сентября после заключительной дезинфекции терапевтический корпус краевой больницы откроется для оказания специализированной и высокотехнологической медпомощи жителям края. Моногоспиталь на базе учреждения уже закрыт.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14,9 тыс. пациентов выздоровели, 254 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 77 тыс. человек. Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что в начале августа Камчатка вышла на плато по заболеваемости ковидом. Количество госпитализированных и количество выписанных из госпиталей пациентов примерно сравнялось.