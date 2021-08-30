Туристическая тропа в районе Мутновского вулкана на Камчатке полностью разрушилась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Туристическая тропа на Мутновском вулкане на Камчатке, где 18 августа сошел селевой поток, полностью разрушена, находится там опасно из-за обвалов горных пород, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Научные сотрудники Дмитрий Мельников, Дмитрий Кузьмин и Екатерина Волошина провели оценку ситуации в районе Мутновского. Обвалы идут, есть еще висящие блоки, которые будут обрушаться. Обвалы происходят на пути к фумарольным полям и активной воронке. Тропа в каньоне вся разрушена, перекрыта отложениями. Разрушается ледник - в нем появились новые трещины", - говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что нахождение людей на тропе и в целом в районе вулкана сейчас опасно. "Обвалы не происходят по часам, предсказать, когда случится следующий, невозможно. Кроме того, существует вероятность срыва обломков льда с разрушающегося ледника. Мутновский находится в самом опасном состоянии за всю историю наблюдений", - приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.

18 августа на Мутновском вулкане сошел сель. Власти региона запретили туристическим группам посещать исполин.

Мутновский вулкан - действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря, в этом районе проходит несколько популярных туристических маршрутов.