Власти Кубани предлагают включить в нацпроект по туризму модернизацию детских здравниц

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых отдыхают дети со всех регионов России, предлагают включить в национальный проект по туризму мероприятия по их модернизации для повышения комфорта отдыха детей, заявил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Считаем, что детский отдых должен быть в национальном проекте как отдельное направление, потому что требует особого внимания. Нам нужно модернизировать номерной фонд, чтобы не только взрослый, но и детский отдых был максимально комфортным", - заявил Руппель

Среди проблем, которые Краснодарский край также мог бы решить благодаря включению в национальный проект в сфере туризма, он также отметил развитие инфраструктуры курортных городов. Так, по его словам, для развития курортных территорий и сохранения чистоты моря необходимо оборудовать ливневые канализации, коллекторы, глубоководные выпуски, чтобы даже при неблагоприятных погодных условиях курортная инфраструктура не страдала, как это происходило в регионе в июле и августе текущего года из-за дождей.

В качестве еще одного предложения для включения в нацпроект вице-губернатор Краснодарского края выделил проблему размытия пляжей, так как основной вид отдыха в регионе - пляжный. По его словам, необходимо предусмотреть мероприятия по восстановлению и расширению пляжных территорий. Кроме того, Руппель сообщил, что уже готовы предложения по включению в нацпроект инфраструктурных вопросов концепции создания в регионе сети яхтенных марин. Планируется, что сеть будет состоять из 23 марин, 19 из которых расположатся на Черноморском побережье, четыре - на Азовском.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На Кубани сосредоточились крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей.

О нацпроекте в сфере туризма

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля 2021 года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направили на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета России планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.