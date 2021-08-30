Власти Таиланда намерены получить вакцины от коронавируса второго поколения в 2022 году

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Таиланда планирует в первом квартале следующего года получить вакцины против коронавируса второго поколения для борьбы с мутациями инфекции. Об этом в понедельник сообщило Таиландское информационное агентство.

Глава департамента медицинских наук Супакит Сирилак, объявляя о планах властей, сказал, что правительственный комитет по закупке вакцины против COVID-19 согласился больше не заказывать вакцины первого поколения, но попытается купить новые препараты, которые могут справиться с вирусными мутациями. Центр по борьбе с распространением коронавируса в королевстве уже одобрил приобретение 120 млн доз вакцин второго поколения.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 15,9 тыс. заразившихся и 256 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,19 млн, вылечились более 1 млн человек, умерли почти 11,4 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 30 сентября.