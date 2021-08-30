Археологи нашли в Югре части литейной мастерской эпохи бронзового века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Участники Югорской археологической экспедиции обнаружили уникальные артефакты на раскопках в районе города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра). Одна из находок - керамическое сопло, предположительно, литейной мастерской эпохи бронзового века, сообщила в понедельник пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) .

"Участники Югорской археологической экспедиции нашли уникальные предметы на раскопках в Октябрьском районе ХМАО - Югры (80 км от города Нягань, на реке Ендырь). Первая находка - керамическое сопло - трубка для нагнетания воздуха в плавильную печь. Оно относится к бронзовому веку и, вероятно, связано с литейной мастерской начала II тысячелетия до н. э. Сопло - третий подобный археологический объект, найденный на обширной территории от Ханты-Мансийска до Салехарда", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что такие изделия встречаются южнее, вплоть до Северного Казахстана.

На раскопках также обнаружили несколько капель металла и фрагменты бронзовой подвески. По последней ученые рассчитывают установить более точный возраст исследуемого объекта, а также провести химический анализ капель, который укажет на географию происхождения металла.

Как рассказал руководитель экспедиции, завкафедрой археологии и этнологии УрФУ Сергей Кокшаров, древние жители территорий, где проводятся раскопки, не имели собственных рудных источников и использовали привозной металл. "Тем не менее, как мы видим, "северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации. Таким образом, мы можем представить масштабы того информационного пространства, в которое они были вовлечены. А также сделать вывод о том, что уже тогда металлообрабатывающее производство было развито настолько, что со временем мастера-литейщики стали выделяться в составе общин рыболовов и охотников", - приводятся в релизе слова Кокшарова.

Об исследованиях

Изысканиями на реке Ендырь экспедиция университета занимается с 1990-х годов. В 1994 году совместно с Алексеем Зыковым из Института истории и археологии Уральского отделения РАН Сергей Кокшаров открыл легендарную "сибирскую Трою" - город-крепость Эмдер. С тех пор исследователи обнаружили в этих местах более 20 городищ, датируемых периодом от раннего железного века до Средних веков. По предположению Сергея Кокшарова и его коллег, на территории поселения, раскопками которого экспедиция занималась в этом сезоне, могли обитать жители городка Эмдер или их потомки.