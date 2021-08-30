Суд оштрафовал организатора массового мероприятия с Бузовой в барнаульском ТЦ

БАРНАУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд в Барнауле Алтайского края признал виновным ООО "Алькор и ко" (компания "Л'Этуаль") в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при организации массового мероприятия с участием Ольги Бузовой. Компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора России.

"Управлением по информации о массовом мероприятии "Тикток бьюти-пати", состоявшемся 24 апреля 2021 года с участием Ольги Бузовой в торгово-развлекательном центре "Галактика" с нарушением требований по профилактике распространения COVID-19, проведено расследование в отношении организатора - ООО "Алькор и ко" (компания "Л'Этуаль"). В результате установлено, что организатором в период возникновении угрозы распространения заболевания не исполнены обязательные требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и оштрафовал на 300 тыс. рублей.

На видеороликах с мероприятия, получивших широкое распространение в соцсетях, видно, что во время встречи с Бузовой на территории торгового центра без соблюдения дистанции и масок находилось большое количество людей.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердили у 70 179 человек. Привились 625 453 человека, из которых более 500 тыс. получили оба компонента вакцины против коронавируса.