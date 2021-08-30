Более 90% москвичей знают о возможности проголосовать на выборах дистанционно

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 90% жителей Москвы информированы о том, что они могут проголосовать на предстоящих в сентябре выборах дистанционно через портал mos.ru. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"На выборах в сентябре 2021 года избиратели в Москве смогут проголосовать не только очно, но и дистанционно через портал mos.ru. Осведомлены об этом 94% жителей Москвы, при этом 63% хорошо знают об этой возможности (75% среди тех, кто решил обязательно голосовать), а 31% только слышали о ней, но не знают подробностей", - говорится в сообщении организации.

Допускают возможность проголосовать дистанционно 49% москвичей. Этот показатель вырос на 7 п. п. по сравнению с маем 2020 года. Только 17% респондентов уже участвовали в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), большинство из них (27%) в возрасте от 25 до 34 лет. Больше половины (57%) положительно оценили опыт участия в выборах с помощью ДЭГ, 80% отметили удобство и легкость системы.

Среди преимуществ системы ДЭГ опрошенные москвичи отметили удобство (20% всех респондентов и 30% участвовавших в ДЭГ), свободу выбора времени и места голосования (17% опрошенных и 27% участвовавших в ДЭГ), экономию времени (14% и 26%), доступность и мобильность (13% и 18%), а также безопасность от вируса (10% и 17%).

Опрос ВЦИОМ проведен в мае 2020 года и августе 2021 года по заказу Московской торгово-промышленной палаты. В нем приняли участие 1,2 тыс. москвичей в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью со случайной выборкой номеров, задействованных на территории Москвы.