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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в России держится ниже единицы две недели подряд

Индикатор превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на отметке 0,99. Он держится ниже единицы уже две недели подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В предыдущий раз показатель так долго оставался ниже единицы примерно полгода назад - тогда он не превышал 1 почти два месяца, с середины января до середины марта.

Как и в воскресенье, индикатор превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Иркутская и Ростовская области (1,01), Москва (1,03) и Санкт-Петербург, где коэффициент снизился с 1,3 до 1,17.

В Воронежской, Самарской и Свердловской областях показатель равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Нижегородской области - 0,95, в Московской - 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
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