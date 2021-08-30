Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области из-за жары

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Режим ограниченного доступа в леса для граждан и запрет на въезд транспорта продлили в Волгоградской области до 20 сентября из-за высокой пожароопасности в связи с сухой и жаркой погодой, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной администрации.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне. В связи с этим на территории региона с 18 мая ввели особый пожароопасный режим. Ранее запрет на посещение лесов был продлен до 30 августа.

"В связи с высокой пожарной опасностью в волгоградском регионе режим ограниченного доступа в леса для граждан и запрет на въезд транспортных средств продлен до 20 сентября включительно", - говорится в сообщении.

По информации облкомприроды, в текущем году в регионе было зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 456 га, а угрожавшие лесам ландшафтные пожары оперативно ликвидированы на площади более 790 га.

С 13 августа из-за высокой пожароопасности и сильной жары в Волгоградской области временно ограничили посещение особо охраняемых природных территорий.