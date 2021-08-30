Участники третьего сезона конкурса "Лидеры России" победили в проекте "Битва сезонов"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники третьего сезона конкурса "Лидеры России" стали победителями в проекте "Битва сезонов", который состоялся на базе мастерской управления "Сенеж", сообщила в понедельник пресс-служба организаторов конкурса.

"2019-2020 сезон конкурса управленцев "Лидеры России" объявлен победителем "Битвы сезонов". 198 лучших управленцев страны из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса [трех сезонов] в течение двух дней решали кейсы от регионов и проблемно-аналитические задачи, встречались с наставниками, предлагали свои идеи для развития отдельных отраслей", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, наставника конкурса Сергея Кириенко, "сегодня очень мало вызовов, которые можно решить в одиночку".

"Цель "Битвы сезонов", конечно, не в соревновании. Очень важно, чтобы, двигаясь вперед, вы могли бы больше помогать друг другу. Мы хотим, чтобы после "Лидеров России" у вас было по 200-300 новых друзей, успешных, целеустремленных, тогда каждый из вас станет еще сильнее. Готовность отдавать и помогать другим не проверить никакими тестами, но именно это умение отличает лидера от обычного управленца", - цитирует обращение Кириенко к участникам конкурса пресс-служба организаторов проекта.

Со своей стороны генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что третий сезон представляли 65 участников из 26 регионов, отрыв победителей составил "лишь несколько сотых балла".

В пресс-службе уточнили, что в ходе состязания участники решали практические задачи, которые были предложены региональными властями и крупнейшими российскими компаниями.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.

В общей сложности пройдет 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые смогут поработать с ведущими управленцами.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа определились 106 победителей.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.