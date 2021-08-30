Губернатор Курганской области отменил введенный из-за засухи режим ЧС

ТАСС, 30 августа. Введенный из-за засухи режим чрезвычайной ситуации отменили на территории Курганской области. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, вступающего в силу с 30 августа.

"В связи со стабилизацией обстановки, послужившей основанием для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Курганской области в связи с почвенной засухой, постановляю: отменить на территории <…> режим чрезвычайной ситуации", - говорится в документе. Постановление вступает в силу 30 августа.

Режим ЧС ввели в Курганской области с 27 июля. Он должен был позволить сельхозтоваропроизводителям региона при необходимости пролонгировать кредиты и освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов. Ранее директор департамента агропромышленного комплекса области Рустам Камалетдинов заявил, что потери аграриев региона, по ожиданиям, составят не менее 30% урожая зерновых культур по сравнению с 2020 годом из-за засухи.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.