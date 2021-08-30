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В Ульяновской области хотят сделать 1 сентября выходным для мам учеников начальных классов

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских напомнил, что обучение в сентябре начнется в очном формате

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских рекомендовал работодателям региона сделать 1 сентября выходным днем для сотрудниц, чьи дети обучаются в начальных классах. Об этом он в понедельник написал в своем аккаунте в Instagram.

"Предлагаю 1 сентября дать возможность мамам школьников с первого по четвертый класс присутствовать со своими детьми на праздничных мероприятиях. Как работодатель предоставлю выходной день сотрудницам, чьи дети идут в начальную школу", - отметил он.

Русских рекомендовал последовать его примеру муниципалитетам и другим работодателям региона. "Давайте дадим возможность в этот и без того волнительный день побыть младшеклассникам рядом с мамами", - сказал он.

Как напомнил врио губернатора, обучение в сентябре начнется в очном формате. Обязательным требованием будет соблюдение всех необходимых санитарных требований.

Теги
РоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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