В Астраханский Музей боевой славы вернули оригиналы знамен 52-й и 152-й стрелковых бригад

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Боевые знамена 52-й и 152-й стрелковых бригад, которые в годы Великой Отечественной войны задержали фашистов на подступах к Астрахани, передали в Астраханский музей боевой славы, сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора региона.

Ранее в экспозиции музея представляли копии боевых символов воинских соединений. Боевые знамена, которые также называют шефскими, сделали трудящиеся Астрахани в 1942 году, когда Сталинград был в огне, и враг готов был захватить Астрахань.

"В филиал музея-заповедника - Астраханский Музей боевой славы передали боевые знамена 52-й и 152-й стрелковых бригад, которые в годы Великой Отечественной войны задержали фашистов на подступах к Астрахани, потом прошли боевой путь до Берлина, Вены, Будапешта и других городов. Переданные знамена выполнили из кумача, обычной хлопчатобумажной ткани, на них кровь бойцов, видны повреждения от пуль", - говорится в сообщении.

Уточняется, что знамена передали в Астраханскую область по решению Министра обороны России Сергея Шойгу, долгое время оригиналы хранились в запасниках Центрального музея вооруженных сил страны.

По словам директора Астраханского музея-заповедника Алексей Булычёва, боевые знамена - это исторические реликвии, которые станут достоянием будущих поколений после проведенной реставрации.

"Считаю, почетно, что теперь символы воинских традиций будут храниться в музее. Как только знамена пройдут реставрацию, они займут достойное место в экспозиции Музея боевой славы", - сказал Булычев.

Воины 52-й и 152-й стрелковых бригад в конце 1942 года остановили фашистскую армию на подступах к Астрахани, которая после этого продолжила выполнять свою боевую задачу, как стратегически важный тыловой город - здесь выпускали оружие, боеприпасы, шили военное обмундирование, возводили оборонительные сооружения. Из Астраханской области на фронт ушли более 120 тыс. человек - из них - 115 астраханцев стали Героями Советского Союза, 14 человек - полными кавалерами ордена Славы.