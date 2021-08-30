"Цифровые университеты": как в России внедряют IT-решения для высшего образования

Консорциум "Цифровые университеты" готов стать пилотной площадкой для внедрения комплексов цифровых сервисов и решений, которые технологические компании будут разрабатывать по четырем лотам конкурса Минобрнауки РФ

Новые стандарты Консорциум "Цифровые университеты" образован в декабре 2020 года. Тольяттинский государственный университет выступил инициатором создания и организатором его работы. Сейчас в него входят 28 вузов, десять индустриальных партнеров (предприятий, которые производят товары или услуги за счет собственных ресурсов - прим. ТАСС) и один научный партнер - Университетский консорциум исследователей больших данных. Одна из главных задач "Цифровых университетов" - разработать технологические стандарты для создания специализированных вузовских IT-систем.

С 2015 года мы в ТГУ развиваем систему "Росдистант" с онлайн-сервисами привлечения, приема, обучения и сопровождения студентов. Последние четыре месяца мы с нашими проверенными индустриальными партнерами проводим реинжиниринг процессов дистанционного приема. На себе отрабатываем идеи по стандартизации и устройству IT-инфраструктуры вуза, которые собираемся дальше развивать в консорциуме Роман Боюр проректор по цифровизации ТГУ

Опыт ТГУ помог привлечь другие вузы и создать новый тип межвузовского объединения, который позволит решать значимые для высшего образования задачи. По словам Игоря Кревского, проректора по цифровизации Пензенского государственного университета, который входит в консорциум, готовые IT-решения, как правило, не подходят для вузов, поскольку у каждого из них собственная уникальная организационная структура, правила и традиции документооборота и т. д.

Сейчас любая крупная информационная система состоит из большого числа блоков и модулей. Консорциум планирует разрабатывать общие правила для создания и обмена информацией между такими блоками. Задача сложная, но в случае успеха это позволит организовать "бесшовный" обмен информацией между вузами. В результате это должно ускорить и удешевить цифровизацию вузов Игорь Кревский проректор по цифровизации Пензенского государственного университета

Конкурс на разработку IT-сервисов для вузов Конкурс Минобрнауки стартовал 22 июля 2021 года. Его задача - способствовать достижению целей, поставленных федеральным проектом "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Конкурс проводится по четырем направлениям, или лотам. Каждый лот - это цифровой сервис, охватывающий один из процессов внутри вуза. Первый лот - образовательный. Второй касается проведения научных исследований, экспериментальных разработок и инновационной деятельности. Третий лот относится к непосредственному управлению вузом, его административной, организационной и хозяйственной работе. Четвертый затрагивает управление технологической инфраструктурой и имущественным комплексом вуза, в том числе общежитиями. Согласно конкурсной документации, основным исполнителем разработок по каждому лоту должен быть индустриальный партнер, а вузы могут стать соисполнителями. По словам ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала, консорциум может делегировать от трех до пяти вузов в качестве соисполнителей проектов в одном лоте.

Консорциум готов содействовать в самой важной и сложной задаче - организовать работы по согласованию между собой всех четырех систем (сервисов, созданных по всем лотам) на уровне единой инфраструктуры. Это полностью соответствует и основной цели нашего консорциума, и задачам конкурса. В итоге каждый университет консорциума сможет участвовать во внедрении целостной интегрированной системы сервисов, а рабочие группы, уже созданные в консорциуме "Цифровые университеты", совместно с индустриальными партнерами разработают схемы и стандарты такой стыковки. Мы уверены, что в этом случае положительный эффект от результатов работы в рамках конкурса может существенно возрасти в полном соответствии с актуальными задачами, стоящими перед всей вузовской системой Михаил Криштал ректор Тольяттинского государственного университета

Накануне нового учебного года В состав "Цифровых университетов" перед новым учебным годом вошли еще четыре вуза: Московский политехнический, Тюменский индустриальный, а также Тверской и Севастопольский государственный университеты. Общее количество членов консорциума достигло 39. Как подчеркивает директор центра стратегического инновационного развития имени Е. А. Лурье Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский, консорциум объединил вузы, которые "четко понимают стоящий перед всей системой образования мощнейший вызов".

Очень хорошо, когда разрабатываются единые стандартизованные подходы. Это позволит создавать сетевые программы, использовать - особенно для индивидуальных образовательных траекторий - модули, которые могут быть разработаны отдельными вузами, членами консорциума и на определенных условиях предоставлены другим вузам Андрей Белоцерковский директор центра стратегического инновационного развития имени Е. А. Лурье Тверского государственного университета

По мнению проректора по цифровому развитию Московского политехнического университета Ильи Красильникова, консорциум дает возможность "широкой экспертизы" для любой вузовской концепции или разработки. Это позволит сформировать качественные стандарты цифровизации вузов, "которые можно будет применять без ограничений в любом университете".

Наша цель - научиться управлять университетом с помощью цифровых инструментов, повышая качество образования. Участие в консорциуме позволит нам, с одной стороны, учитывать мнение экспертного сообщества при реализации нашей стратегии цифровой трансформации, а с другой - делиться с университетским сообществом собственным опытом, видением развития, выносить на всестороннее обсуждение концепции и конкретные решения еще до момента их внедрения в университете Илья Красильников проректор по цифровому развитию Московского политехнического университета

Единые стандарты цифровизации вузов повысят качество российского высшего образования, уверен глава дирекции информатизации и связи Севастопольского государственного университета Владимир Перервин.

От участия в "Цифровых университетах" мы ожидаем решения таких ключевых задач, как обеспечение унификации форматов данных и протоколов интеграции сервисов вузов, создание внутрироссийского рынка цифровых сервисов в области образования. В итоге все это направлено на повышение качества образовательной, научно-исследовательской, административно-управленческой и социальной деятельности университетов за счет синергетического эффекта от взаимодействия участников консорциума Владимир Перервин глава дирекции информатизации и связи Севастопольского государственного университета