"Цифровые университеты": как в России внедряют IT-решения для высшего образования

Новые стандарты
Консорциум "Цифровые университеты" образован в декабре 2020 года. Тольяттинский государственный университет выступил инициатором создания и организатором его работы. Сейчас в него входят 28 вузов, десять индустриальных партнеров (предприятий, которые производят товары или услуги за счет собственных ресурсов - прим. ТАСС) и один научный партнер - Университетский консорциум исследователей больших данных. Одна из главных задач "Цифровых университетов" - разработать технологические стандарты для создания специализированных вузовских IT-систем.
Опыт ТГУ помог привлечь другие вузы и создать новый тип межвузовского объединения, который позволит решать значимые для высшего образования задачи.
По словам Игоря Кревского, проректора по цифровизации Пензенского государственного университета, который входит в консорциум, готовые IT-решения, как правило, не подходят для вузов, поскольку у каждого из них собственная уникальная организационная структура, правила и традиции документооборота и т. д.
Конкурс на разработку IT-сервисов для вузов
Конкурс Минобрнауки стартовал 22 июля 2021 года. Его задача - способствовать достижению целей, поставленных федеральным проектом "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Конкурс проводится по четырем направлениям, или лотам. Каждый лот - это цифровой сервис, охватывающий один из процессов внутри вуза.
Первый лот - образовательный. Второй касается проведения научных исследований, экспериментальных разработок и инновационной деятельности. Третий лот относится к непосредственному управлению вузом, его административной, организационной и хозяйственной работе. Четвертый затрагивает управление технологической инфраструктурой и имущественным комплексом вуза, в том числе общежитиями.
Согласно конкурсной документации, основным исполнителем разработок по каждому лоту должен быть индустриальный партнер, а вузы могут стать соисполнителями. По словам ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала, консорциум может делегировать от трех до пяти вузов в качестве соисполнителей проектов в одном лоте.
Накануне нового учебного года
В состав "Цифровых университетов" перед новым учебным годом вошли еще четыре вуза: Московский политехнический, Тюменский индустриальный, а также Тверской и Севастопольский государственный университеты. Общее количество членов консорциума достигло 39.
Как подчеркивает директор центра стратегического инновационного развития имени Е. А. Лурье Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский, консорциум объединил вузы, которые "четко понимают стоящий перед всей системой образования мощнейший вызов".
По мнению проректора по цифровому развитию Московского политехнического университета Ильи Красильникова, консорциум дает возможность "широкой экспертизы" для любой вузовской концепции или разработки. Это позволит сформировать качественные стандарты цифровизации вузов, "которые можно будет применять без ограничений в любом университете".
Единые стандарты цифровизации вузов повысят качество российского высшего образования, уверен глава дирекции информатизации и связи Севастопольского государственного университета Владимир Перервин.
В сентябре в рабочих группах "Цифровых университетов" начнется обсуждение минимум семи актуальных тем. В частности, речь идет о создании единой информационной модели вуза, единых реестров процессов и цифровых сервисов, перечня базовых IT-сервисов, а также о формировании стандартов взаимодействия вузовских сервисов и программных продуктов. Это позволит создать условия возникновения рынка совместимых цифровых решений для высшего образования. Кроме того, запланирован образовательный интенсив, посвященный изучению цифровых процессов опорного вуза консорциума - ТГУ.
Как отмечает проректор по цифровой трансформации Тюменского индустриального университета Юрий Фролов, "вступление в консорциум - это возможность быть соучастниками настоящего, истинного диалога о проблемах, способах проектирования будущего".