Организатор фестиваля в Твери ожидает возврата денег за отмененный концерт Линдеманна

ТАСС, 30 августа. Организатор музыкального фестиваля в Твери, где 29 августа планировалось выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассчитывает на возврат денег за несостоявшийся концерт. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин.

"Это вопрос не быстрый. Могу сказать, что мои юристы меня успокоили, что у нас большие шансы. <...> Я могу быть уверенным, что нам вернут либо деньги, либо концерт", - сказал Ларин, не уточив сумму оплаты выступления Линдеманна.

Ларин отметил, что рассматриваются два варианта возврата средств - через суд и в рамках договора с музыкантом.

Организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein предложение выступить с концертом 29 августа. 27 августа на территории комплекса "Завидово" сотрудники правоохранительных органов вручили Линдеманну документы, предписывающие соблюдать законодательство России об ограничениях, связанных с действующими в регионе антиковидными мерами. Роспотребнадзор 28 августа предупредил организаторов фестиваля об условиях проведения массовых мероприятий, установленных в регионе.

Формат предполагаемого выступления изменили, на концертной площадке планировалось присутствие не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал. В итоге, ознакомившись с предписаниями, артист отменил свое выступление.