Единовременную "школьную" выплату перечислили на 99,5% детей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти все дети, имеющие право на единовременную школьную выплату в размере 10 тыс. рублей, уже ее получили. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 млн. Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали", - сказала она, выступая на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.