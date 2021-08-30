Материальная база колледжей Башкирии обновится на 70% после финала WorldSkills в Уфе

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Колледжи и техникумы Башкирии получат более 5 тыс. единиц оборудования, закупленного для проведения финала национального чемпионата WorldSkills, который состоялся в Уфе с 25 по 29 августа. Это позволит обновить их материальную базу более чем на 70%, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на оперативном совещании в понедельник.

"Проведение финала национального чемпионата окажет положительное влияние на экономику Башкирии, прежде всего за счет качества подготовки кадров - свыше 5 тыс. современного отечественного и импортного оборудования, закупленного за счет средств бюджета республики, будут переданы в колледжи. Количество мастерских в колледжах достигнет 200. Материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений по всему региону будет обновлена на более чем 70%", - сообщил Муратов.

Согласно информации с презентации, показанной на совещании, организаторы закупили оборудование для проведения чемпионата на 750 млн рублей, арендовали на сумму 717 млн. Планируется создать 100 мастерских.

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021 проходил в Уфе с 26 по 28 августа, в мероприятии приняли участие порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России, и около 2 тыс. экспертов. Первенство проходило в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения России, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив.