Шесть вузов России разработают программы для обучения специалистов по работе с ИИ

ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Томский госуниверситет (ТГУ) совместно с пятью другими российскими вузами на средства гранта Минобрнауки России разработает за три года шесть программ обучения студентов и преподавателей высших учебных заведений в сфере искусственного интеллекта. Проект призван повысить квалификацию таких специалистов и существенно сократить их дефицит на рынке России, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета.

"Технологии искусственного интеллекта сейчас крайне востребованы во всем мире, поскольку они позволяют вывести на качественно новый уровень любую сферу человеческой деятельности - от образования и медицины до промышленности и государственного управления. Технологии ИИ критически необходимы цифровой экономике России, но пока специалистов, умеющих использовать их, недостаточно, а профессионалов, способных создавать новые технологии и инструменты, - еще меньше", - приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта, директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина.

ТГУ выиграл грант Минобрнауки России на 37 млн рублей на разработку программ по направлению искусственный интеллект. За три года в рамках сетевого взаимодействия ТГУ совместно с вузами-партнерами разработает четыре программы бакалавриата и две программы магистратуры, на которые смогут поступить более 600 человек, и проведет повышение квалификации более 300 преподавателей высших учебных заведений.

Реализация проекта, который финансируется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", позволит "перезагрузить" сферу подготовки специалистов в области ИИ и существенно сократить дефицит кадров: как специалистов среднего звена, которые могут обслуживать программы и продукты с нейросетями, так и разработчиков.

Программы будут создаваться совместно со специалистами Тольяттинского госуниверситета, Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного университета науки и технологии, Северного (Арктического) федерального университета, Красноярского государственного медуниверситета.

На 2021-2023 годы на реализацию нового федерального проекта "Искусственный интеллект" в бюджете предусмотрели 16,6 млрд рублей. Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое госуправление, искусственный интеллект. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.