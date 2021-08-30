В Хакасии нашли погребение женщины эпохи позднего бронзового века

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН при раскопках одного из курганов в Республике Хакасия обнаружили погребение женщины с комплектом бронзовых украшений эпохи позднего бронзового века, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте института.

Археологи в рамках исследовательских раскопок на одном из курганов Сагайской поляны в Аскизском районе республики обнаружили под скальными обломками неглубокую могильную яму с захоронением женщины и ценными бронзовыми украшениями. Ученые предположили, что женщина пользовалась уважением в обществе, потому как ее сопроводили ценными для того периода предметами, выполнявшими не только эстетические, но и семантические функции.

"В ограде, пристроенной с западной стороны к основной каменной конструкции кургана, было обнаружено непотревоженное захоронение эпохи поздней бронзы. <…> Погребение датируется каменноложским (или лугавским) этапом карасукской культуры и входит в хронологические рамки X-VIII веков до нашей эры", - говорится в сообщении.

Рядом с черепом женщины обнаружили металлические элементы головного украшения: две пластины треугольной формы, украшенные мелкими выпуклостями, и крупные височные кольца, расположенные по три с каждой стороны черепа. Археологи также нашли бронзовый незамкнутый браслет, покрытый крупными выпуклыми жемчужинами на концах, бронзовые литые перстни, а также литую бляху, орнаментированную жемчужинами, по форме и размерам аналогичными отмеченным на браслете. Все украшения были выполнены в едином художественном стиле, отражавшем эстетические вкусы жителей расположенной на территории Хакасии Минусинской котловины на позднем этапе бронзового века.

Сохранность костей скелета женщины плохая, однако большая часть из них расположена в анатомическом порядке, череп также существенно пострадал. Помимо украшений в погребении были также обнаружены скелет крупнорогатого животного вместе с обломанным лезвием бронзового ножа, а также разложенный на несколько фрагментов орнаментированный керамический сосуд.

Хакасия известна многочисленными памятниками различных эпох и народов. Здесь около 30 тыс. памятников древней истории, нашли артефакты культуры медного, бронзового, железного веков. Курганы, древние захоронения Тагарской, Таштыпской культур, каганата хунну, государства енисейских кыргызов, империи Чингисхана можно встретить на всей территории республики.