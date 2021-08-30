Заболеваемость COVID-19 в Севастополе снизилась на 13% за неделю

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса в Севастополе за последние семь дней вновь сократилось, однако в сентябре, как ожидается, вновь начнется рост заболеваемости. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин в ходе аппаратного совещания правительства в понедельник.

"За неделю у нас заболеваемость уменьшилась на 13% - выявление составило 1 381 человек, неделей ранее было 1 591 человек. Сократились все наблюдаемые коэффициенты [по темпам распространения коронавируса]", - сказал Кулагин.

Он уточнил, что в настоящее время свободны 17% из 971 места коечного фонда. Также, по его данным, снижается количество заболевших детей - в стационарах 87 ребят с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ.

"Где-то с середины сентября возможен подъем: возвращение людей с командировок, коллективы собираются. <...> Плюс идет изучение динамики в других странах - и в связи с этим идет прогнозирование нашей ситуации. Середина сентября - начало подъема прогнозируем", - сказал Кулагин.

Ситуация в Севастополе

Ранее губернатор Михаил Развожаев отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой. За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом более 27 тыс. человек, выздоровели порядка 24 тыс., умерли более 1 тыс.

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала также на 50%. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Также запрещена работа заведений общественного питания в ночное время - с 23:00 до 08:00, исключение - обслуживание клиентов навынос или доставка заказов на дом.

Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.