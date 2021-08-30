В "Векторе" заявили, что распространенность дельта-штамма в регионах РФ превосходит 95%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Встречаемость дельта-штамма коронавируса в большинстве регионов России уже превосходит 95%. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Большинство вариантов вытеснено дельта-вариантом, не только во всех регионах мира, но и в России. В большинстве субъектов встречаемость дельта-варианта превосходит уже 95%", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Максютов при этом отметил, что все существующие в России вакцины эффективны против дельта-штамма. Он также добавил, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, однако заражение первых людей могло произойти из-за нарушения мер безопасности при лабораторном изучении. "Если говорить серьезно, то вирус SARS-CoV-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой - патогенный для человека. Все они так или иначе перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-CoV-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки", - пояснил он.