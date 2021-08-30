Выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 28 тыс. семей в Тверской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Социальные выплаты на детей от трех до семи лет получили 28 тыс. семей в Тверской области. Также регион вводит свои меры поддержки многодетных семей, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Руденя на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас по вашей программе, которую вы поручили, [семьям с детьми] от трех до семи лет выплаты - 28 тыс. семей получают. <…> И что очень важно, мы [дополнительные меры поддержки] еще ввели. Если в семье больше пяти детей, многодетная семья, то мы выделяем 1 млн [рублей] на автотранспорт, они покупают. Очень пользуется популярностью эта программа. И вторая поддержка - это бесплатная школьная форма для детей из многодетных семей с первого по пятый класс включительно", - сказал Руденя.

По словам губернатора, также в регионе планируется ввести почетный знак "Слава отца" и выплачивать 100 тыс. рублей.