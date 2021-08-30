Bloomberg: Alibaba уволила 10 сотрудников из-за утечки сообщений об изнасиловании

ТАСС, 30 августа. Руководство китайской корпорации Alibaba уволило 10 сотрудников из-за обнародования сообщений об изнасиловании сотрудницы компании, опубликованных во внутреннем онлайн-форуме. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Группа сотрудников распространила скриншоты сообщений своей коллеги, которая обвинила одного из менеджеров Alibaba и одного из клиентов компании в изнасиловании. Из-за обнародования информации о внутренних делах компании руководство приняло решение уволить их, сообщили агентству источники. Еще трое работников получили выговоры за неуместные комментарии на публичных форумах в связи с инцидентом. Официальный представитель компании пока не прокомментировал данную ситуацию.

В начале августа руководство Alibaba уволило обвиненного менеджера и разорвало контракт с клиентом, причастным к инциденту. Подвергшаяся насилию сотрудница сначала обратилась в отдел кадров, но ее жалобы проигнорировали. Затем она опубликовала сообщения с обвинениями во внутреннем форуме компании. Эта информация просочилась в сеть, после чего данный случай вызвал широкий резонанс в Китае.

Компания инициировала внутреннюю проверку в связи с изнасилованием, ее результаты пока не были опубликованы.