{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Alibaba уволила 10 сотрудников из-за утечки сообщений об изнасиловании

По информации агентства, еще трое работников получили выговоры за неуместные комментарии на публичных форумах

ТАСС, 30 августа. Руководство китайской корпорации Alibaba уволило 10 сотрудников из-за обнародования сообщений об изнасиловании сотрудницы компании, опубликованных во внутреннем онлайн-форуме. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Группа сотрудников распространила скриншоты сообщений своей коллеги, которая обвинила одного из менеджеров Alibaba и одного из клиентов компании в изнасиловании. Из-за обнародования информации о внутренних делах компании руководство приняло решение уволить их, сообщили агентству источники. Еще трое работников получили выговоры за неуместные комментарии на публичных форумах в связи с инцидентом. Официальный представитель компании пока не прокомментировал данную ситуацию.

В начале августа руководство Alibaba уволило обвиненного менеджера и разорвало контракт с клиентом, причастным к инциденту. Подвергшаяся насилию сотрудница сначала обратилась в отдел кадров, но ее жалобы проигнорировали. Затем она опубликовала сообщения с обвинениями во внутреннем форуме компании. Эта информация просочилась в сеть, после чего данный случай вызвал широкий резонанс в Китае.

Компания инициировала внутреннюю проверку в связи с изнасилованием, ее результаты пока не были опубликованы.

Теги
Китай
Минпросвещения объявило пять направлений итогового сочинения в новом учебном году
Основными темами стали роман "Преступление и наказание", поэма "Кому на Руси жить хорошо?", а также путешествия, технологический прогресс и "Книга - про меня"
Читать полностью