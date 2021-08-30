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Лавров рассказал, что не планирует писать мемуары

Глава МИД отметил, что его опыт на посту министра, из которого могут извлечь что-то полезное начинающие дипломаты, содержится в его выступлениях на международных площадках, форумах и в лекциях

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на встрече с волгоградской общественностью и молодежью заявил, что не планирует писать автобиографические книги.

"Вы знаете, не собираюсь [писать мемуары]. Если не написать всего, будет неинтересно", - сказал он.

Лавров отметил, что его опыт на посту министра, из которого могут извлечь что-то полезное начинающие дипломаты, содержится в его выступлениях на различных международных площадках, форумах и в лекциях.

"Я стараюсь свои выступления составлять таким образом, чтобы они отражали мое мировосприятие. Мне кажется, то, что можно перенять из опыта, накопленного мною на этом посту, есть в двух изданных книгах (сборниках), и оттуда это можно почерпнуть", - добавил он.

"Просто автобиографией заниматься не собираюсь и книг писать не собираюсь в том смысле, как пишут мемуарные произведения", - заключил глава МИД РФ.

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