Путин поручил провести в Ярославле форум профориентации "Проектория"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2021 году в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести в 2021 г. в г. Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" и на его площадке отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", - говорится в распоряжении.

Администрации президента, правительству РФ и правительству Ярославской области поручено обеспечить организацию и проведение форума, а правительству РФ - его финансирование и подготовку. Рекомендовано принять участие в форуме федеральным органам государственной власти, органам власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России.