Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Статус родительских комитетов в школах должен быть закреплен в законе об образовании. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании профильных комиссий Совета законодателей по вопросу мониторинга готовности регионов РФ к обеспечению школьников бесплатным горячим питанием, пообещав внести соответствующий законопроект.

"Есть у нас еще один нормативный документ, который разрабатывают школы. Это положения о родительских комитетах. Предлагаю и подготовлю изменения в закон о том, чтобы предусмотреть повышение статуса родительских комитетов и включить положения о родительских комитетах в уставы школ", - сказала депутат.

Яровая обратила внимание, что сейчас в 25-й статье закона об образовании, посвященной в том числе школам, нет даже упоминания о родительских комитетах. Она назвала такой подход "безнадежно устаревшим и недопустимым".

"Поэтому мною предлагаются изменения в статью 25 федерального закона "Об образовании в РФ", чтобы в уставе образовательной организации было отражено и закреплено понимание родительского комитета и важность деятельности именно родительских комитетов, в том числе по вопросам контроля качества и безопасности питания в школах", - резюмировала Яровая, выразив надежду на поддержку инициативы со стороны Министерства просвещения.