"Россия - страна возможностей" планирует открыть более 25 центров компетенций в вузах РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АНО "Россия - страна возможностей" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыли первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций, до конца года планируется открыть более 25 подобных центров по всей России. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам - оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям - привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков. До конца 2021 года мы планируем открыть более 25 центров компетенций на базе университетов, это позволит протестировать около 150 тыс. студентов", - сказал Комиссаров на церемонии открытия первого центра.

По его словам, ключевая задача центра - запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных управленческих и деловых компетенций у студентов. "Для этого в центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций", - добавил Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что эксперты АНО "Россия - страна возможностей" создали набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, которые обеспечат прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить, - ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие.

"На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей", - отметили в пресс-службе. По данным АНО "Россия - страна возможностей", к 2023 году планируется открыть не менее 75 центров.

Платформы "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Сетевой проект

Благодаря широкой филиальной сети РАНХиГС проект Центра компетенций будет масштабирован на всю страну, отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"У нас 52 филиала от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И в самых крупных из них будут созданы соответствующие подразделения - площадки для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти. Это будет сетевой проект, сетевая программа", - сказал он ТАСС, добавив, что ключевая задача Центра - запустить системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных компетенций у студентов.