В "Векторе" уверены, что регистрация в РФ зарубежных вакцин от ковида - вопрос времени

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Регистрация в России зарубежных вакцин от коронавируса - это вопрос времени, заявил в понедельник генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Этот вариант рассматривается [регистрация в РФ зарубежных вакцин от коронавируса]. Такие клинические исследования проводятся, это вопрос времени", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Ранее сообщалось, что компания "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины "Конвидеция" от коронавируса, ожидает ее регистрацию в России в 2021 году.