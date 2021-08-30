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В "Векторе" уверены, что регистрация в РФ зарубежных вакцин от ковида - вопрос времени

Гендиректор "Вектора" Ринат Максютов напомнил, что ведутся клинические испытания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Регистрация в России зарубежных вакцин от коронавируса - это вопрос времени, заявил в понедельник генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Этот вариант рассматривается [регистрация в РФ зарубежных вакцин от коронавируса]. Такие клинические исследования проводятся, это вопрос времени", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Ранее сообщалось, что компания "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины "Конвидеция" от коронавируса, ожидает ее регистрацию в России в 2021 году.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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