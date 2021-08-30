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Пандемия COVID-19

Лидера уральской рок-группы "Урфин Джюс" госпитализировали с коронавирусом

Александр Пантыкин проходит лечение в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Российского композитора и рок-музыканта, лидера екатеринбургской рок-группы "Урфин Джюс" Александра Пантыкина госпитализировали с коронавирусом.

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"Да, меня госпитализировали [с коронавирусом]", - сказал ТАСС в понедельник Пантыкин в ответ на вопрос о том, действительно ли он заболел коронавирусом. Информация о его госпитализации ранее появилась в местных СМИ.

Музыкант поделился, что проходит лечение в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге.

Пантыкин - лидер рок-группы "Урфин Джюс". Является заслуженным деятелем искусств России. Его называют "Дедушкой уральского рока".

Теги
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