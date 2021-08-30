Более 65% учителей привились от ковида в большинстве районов Тверской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 65-70% учителей в более чем в половине муниципальных образований Тверской области. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться. Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65-70% вакцинации", - сообщил Руденя.

Он также отметил высокий уровень готовности школ региона к началу учебного года. Так, в образовательных учреждениях удалось поменять окна, заменить кровлю и завершить почти все ремонтные работы, в частности, отремонтировать санитарные комнаты. Губернатор обратил внимание на планы по увеличению числа пришкольных стадионов, а также ремонт фасадов учебных заведений. "Улица - это самый важный момент, это мы практически завершили. И программа, которую мы хотели со следующего года начать, если такая возможность будет к Федерации обратиться, это программа ремонта фасадов", - добавил Руденя.

Как сообщалось, 18 июня 2021 года постановлением главного государственного санитарного врача по Тверской области в регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Привиться первым компонентом вакцины до 18 июля и вторым - до 18 августа должны работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. В общей сложности обязательную вакцинацию должны пройти около 280 тыс. жителей региона.