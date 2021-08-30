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В Москве вакцинацию от COVID-19 завершили 77% сотрудников образовательных организаций

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что система образования "очень ответственно подошла к вопросу вакцинации"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 80% сотрудников образовательных организаций в Москве завершили вакцинацию от COVID-19, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привито 77% сотрудников образовательных организаций", - сказала она.

По словам Раковой, на данный момент дефицита по специалистам в системе образования Москвы нет.

"За последнюю неделю мы видим устойчивое снижение по заболеваемости. За последнюю неделю общее количество заболевших снизилось на 20%, госпитализированных на 15%", - сказала Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 566 376 случаев заражения, из них 1 424 за последние сутки. Выздоровели 1 444 794 человек, умер 27 401.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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