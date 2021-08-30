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Фермерам, лишившимся свиней из-за вспышки африканской чумы в Марий Эл, возместят убытки

На эти цели выделили более 310 тыс. рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл возместят убытки фермеров, которые лишились скота из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщили в организационно-аналитическом управлении главы Республики Марий Эл.

"Более 310 тыс. рублей выделено для последующей выплаты гражданам, у которых были изъяты свиньи или продукты свиноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней. Компенсацию получат 29 человек. Все они - жители Горномарийского района", - сообщили в организационно-аналитическом управлении региона.

Средства выделены из резервного фонда правительства Республики Марий Эл. Документ подписал сегодня глава региона Александр Евстифеев.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

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