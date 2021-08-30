Синоптики предупредили о похолодании с кратковременными дождями в регионах Поволжья

ТАСС, 30 августа. Холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на пятницу, принесет резкое похолодание с кратковременными дождями и порывистым ветром в регионы Приволжского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"31 августа пока еще будет очень тепло, температура [составит] от +25 градусов и выше. 1 сентября постепенно будет становиться прохладнее, хотя температура все еще останется выше нормы. А вот в ночь на 3 сентября через Поволжье пройдет холодный атмосферный фронт, и температура понизится достаточно резко. Уже 4 сентября это около +15…+16 градусов, в южных регионах немного потеплее - до +18 градусов. 5 сентября [произойдет] обвал, <…> температура понизится примерно до +10 градусов в дневные часы, максимум +12 градусов. Все это будет сопровождаться кратковременными дождями и порывистом ветром", - рассказал Синенков.

В Перми, где пока холодно, ожидается потепление 1 и 2 сентября - столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов. 4 и 5 сентября температуры снова понизятся до +15…+18 градусов. При этом похолодание придет в Пермский край немного позднее, чем в остальные регионы ПФО, - только 5 сентября и в начале следующей недели ожидаются температуры не выше +10…+12 градусов, сообщил Синенков.

В Нижнем Новгороде и Казани до 1 сентября сохранится теплая погода, столбики термометров покажут +20…+25 градусов. 3 сентября ожидается не выше +15 градусов. В конце недели и начале следующей похолодает до +10…+12 градусов.

В Пензе и Саранске теплая погода с температурой +25…+27 градусов сохранится до четверга. Начиная с 3 сентября произойдет резкое похолодание, столбики термометров понизятся до +12…+14 градусов. Синенков отметил, что тенденция с похолоданием сохранится и в начале следующей недели.

В Самаре похолодание будет не таким резким, ожидается до +15…+16 градусов только 4 сентября. До этого будет тепло - в пределах +20…+15 градусов, а во вторник и среду температура повысится до +27 градусов.

Первые заморозки и пожароопасность лесов

В ряде регионов Поволжья уже прогнозируются первые заморозки. Так, в Удмуртии по ночам 30 и 31 августа ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщили в пресс-службе Удмуртского гидрометцентра. При этом синоптики отмечают, что до конца месяца в республике продолжается чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников.

В Ульяновской области в выходные и в ночь на 30 августа уже пришли заморозки, местами температура ночью опускалась до -1 градуса. В Перми в выходные похолодало до нуля градусов.

В Нижегородской и Оренбургской областях также спала сильная жара, которая долго держалась в регионе. Легкое дыхание осени в виде высокой вероятности ночных заморозков продлится недолго, обещают синоптики. Уже 1 сентября в Оренбуржье прогнозируют плюс 32 градусов.

Несмотря на небольшое похолодание, в Саратовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. "Объявлен оранжевый уровень опасности: в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. В Самарской области, где ночью были заморозки, из-за высокой пожарной опасности в лесах ввели запрет на их посещение до 10 сентября включительно.