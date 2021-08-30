Проверку в госпиталях Калмыкии проведут в связи с информацией о нехватке лекарств

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил провести проверку в медицинских учреждениях республики региона в связи с информацией о нехватке лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом руководитель республики сообщил в понедельник во время прямой линии с населением.

"Я сам вижу в соцсетях, что такие прецеденты имеют место быть. Безусловно, с этим мириться никак нельзя, безусловно, что в каждом отдельном случае нужно разбираться. <…> Я поручил провести тотальную проверку по всем медицинским учреждениям. <…> В такой период, когда мы боремся за каждую жизнь, это нельзя допускать", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос, проводятся ли проверки со стороны надзорных органов в связи с жалобами населения на нехватку лекарств.

С начала пандемии Калмыкия направила на борьбу с новой коронавирусной инфекцией 2,7 млрд рублей федеральных и республиканских средств, уточнил Хасиков. "Если такие факты подтвердятся, ответственные будут наказаны. К делу подключатся правоохранительные органы", - добавил он.

Участниками прямой линии с главой Калмыкии стали свыше 8,5 тыс. жителей региона.

По данным оперштаба, на понедельник в республике с начала пандемии зарегистрировано 28 088 случаев заражения (плюс 97 за сутки), выздоровели и выписаны 24 778 пациентов (плюс 120 за сутки). В тяжелом состоянии - 34 пациента, из них 13 на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 536.