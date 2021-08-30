В Вологодской области уменьшат число коек в моногоспиталях

ВОЛОГДА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области уменьшат количество коек в монопрофильных госпиталях на 50 единиц в связи с уменьшением числа госпитализированных с коронавирусом пациентов, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,99, меньше единицы. Госпитализировано 992 человека, моногоспитали заполнены на 73%. Мы видим, что загрузка коек монопрофильных госпиталей падает, поэтому поручаю с завтрашнего дня сократить число коек в наименее загруженном моногоспитале - Череповецком роддоме - на 50 единиц. В связи с принятым решением в целом по региону число коек в моногоспиталях, которые мы будем держать до улучшения эпидемиологической ситуации, составит 1 300", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил руководитель региона, в области продолжается вакцинация: всего с начала пандемии поступило 400 тыс. доз вакцины, 272 тыс. человек привиты первым компонентом, 248 тыс. человек завершили иммунизацию. План по вакцинации выполнен в регионе на 50%, что пока ниже среднероссийских показателей, сказал губернатор.

При этом новый учебный год начнется во всех образовательных учреждениях в очном формате. С 27 августа возобновили работу кинотеатры, театры, вновь можно проводить концертные и деловые мероприятия в закрытых помещениях, но заполнять залы только наполовину с обязательной рассадкой гостей в шахматном порядке. Возобновили работу фуд-корты в торговых центрах, ранее они обслуживали посетителей исключительно навынос. Также заработали детские развлекательные центры и игровые комнаты. Спортивные мероприятия теперь можно проводить в присутствии зрителей, но заполнять трибуны наполовину.

На 30 августа в области выявлено 61 557 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 55 003 человека, умерли 1 610.