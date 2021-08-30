Режим повышенной готовности продлили в Омской области до конца сентября

ОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил срок действия масочного режима и режима повышенной готовности до конца сентября, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом до 30 сентября включительно сохранены действующие в регионе ограничения, санитарные предписания и масочный режим", - говорится в сообщении.

Празднование дня города растянут на целую неделю. "Решено развести мероприятия, проводить их не в одни выходные, а в разные дни - с 11 по 18 сентября включительно", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Он отметил, что Омская область значительно опережает по темпам вакцинации населения среднероссийские показатели. "Уже вакцинировано первым компонентом 64% от общего плана, который составляет почти 900 тыс. человек проживающих в регионе. Мы имеем показатель выше, чем в среднем по России. Это хороший результат, но сбавлять темпы не надо, эту работу надо проводить дальше. Вакцины у нас достаточное количество на складах и в медицинских учреждениях, перебоев нет и не предвидится", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам Буркова, уровень заболеваемости в течение всего августа в Омской области держится на одном уровне. "В целом свободных коек для ковидных больных составляет около 20%, есть лекарства для амбулаторных больных, и, хотя нагрузка возросла в разы за июль-август, беспокойства на этот счет не должно быть", - подчеркнул губернатор.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки выявили 390 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заразилось 72 885 человек, из них 53 022 выздоровели, 1 976 умерли.