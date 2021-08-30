СК проведет проверку по архивным материалам о преступлениях нацистов в Киевской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по архивным материалам УФСБ по Омской области о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны в Киевской области. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что УФСБ по Омской области рассекретило несколько документов о зверствах немецких солдат на территории Бородянского района Киевской области. Согласно этим документам, были расстреляны и повешены 326 мужчин, женщин и детей, сожжены 611 человек, тела убитых закапывали в огромных ямах, складывая их друг на друга.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Омской области Винникову О. Е. изучить рассекреченные документы и представить доклад", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что Следственный комитет России занимается расследованием преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Следователи собирают и анализируют информацию о фактах геноцида советского народа, так как такие преступления не имеют срока давности.