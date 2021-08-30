В РИО заявили, что СССР удалось спасти Дальний Восток от заражения биологическим оружием

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Красная армия во время Второй мировой войны предотвратила заражение большой территории и населения Дальнего Востока бактериологическим оружием японской Квантунской армии. Об этом заявил председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Бывших военнослужащих японской Квантунской армии обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске в декабре 1949 года в военном трибунале Приморского военного округа.

"Советская армия избежала больших потерь благодаря работе разведке и других служб, потому что там своевременно были сделаны прививки, было налажено водоснабжение, исключающие снабжение водой из реки и местных источников. И сами японцы, как следует из документов, больше пострадали от использования вот этого бактериологического оружия. Несколько было случаев уже в отношении Китая, китайских граждан", - сказал Могилевский во время пресс-конференции, посвященной предстоящему научно-практическому форуму "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".

Как заявил заместитель директора Института государства и права Российской академии наук, сенатор Всемирной ассоциации прокуроров при ООН Александр Звягинцев, действия Красной армии помогли спасти мир от "бактериологического апокалипсиса". "Это был фактически заговор против мира и человечества милитаристской военщины Японии <...> Под вопросом стояло само существование жизни на планете", - сказал Звягинцев на пресс-конференции.

"Когда создался "Отряд 731" [отряд, созданный Японией во время Второй мировой войны для ведения бактериологической войны], у нас появился энцефалитный, так называемый японский клещ, который развился по всему Советскому Союзу, а сейчас по всей России, дошел до наших западных границ. Раньше этого у нас никогда не было. Так появилась сибирская язва, потому что пускалась по рекам, которые являются притоками наших рек, которые проходят мимо Хабаровска", - пояснил Звягинцев.

Реальная угроза

Могилевский также отметил, что МИД РФ по просьбе РИО рассекретил документы из архивов внешней разведки, которые свидетельствуют о реальных фактах применения Японией бактериологического оружия во время Второй мировой войны.

"На первоначальном этапе, в ходе сражения на река Халхин-Гол [расположена в Монголии] было применено бактериологическое оружие. Но оно было применено потому, что японцам пришлось поспешно ретироваться, отступать, убегать, а бактериологическое оружие было уже произведено, готово. И вот эти бактерии были брошены, слиты в реку Халхин-Гол", - сказал Могилевский на пресс-конференции.

По его словам, публикация таких документов важна для того, чтобы люди, особенно молодежь, знали об этих событиях, поскольку свидетелей - жертв экспериментов при испытаниях бактериологического оружия Японией, не осталось. "Не выживал никто", - подчеркнул Могилевский.

Эти документы будут представлены на научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который пройдет в Хабаровске 6-7 сентября.

О Хабаровском процессе

Обвиняемым ставилось в вину создание в Квантунской армии специальных подразделений, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других, проведение экспериментов над людьми, в том числе советскими военнопленными, использование бактериологического оружия против Китая.

В частности, для подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольской народной республики, Китая и других государств был создан "Отряд 731". По воспоминаниям сотрудников "Отряда 731", всего за время его существования в стенах его лабораторий погибло около 3 тыс. человек. По данным опубликованной в Китае книги о преступлениях Японии, связанных с применением бактериологического оружия во время Второй мировой войны, число погибших в результате деятельности отряда достигает 10 тыс.

В результате Хабаровского процесса к различным срокам тюремного заключения были приговорены 12 японских военнослужащих, обвиненных в подготовке бактериологической войны, в их числе командующий Квантунской армией Отодзо Ямада.