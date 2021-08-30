Лавров предложил девочке из Волгограда стать лицом международного детского движения за мир

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на встрече с волгоградской общественностью и молодежью предложил создать международное детское движение за мир.

Во время дискуссии аудитория задавала министру вопросы об отношениях РФ с другими странами. Неоднократно звучали опасения относительно напряженной мировой обстановки. Последней взяла слово юная Виктория Желудкова. При этом она выбрала достаточно необычную форму, чтобы задать вопрос министру: девочка исполнила песню, в которой от лица детей призвала взрослых отказаться от войн.

"Эта песня может стать началом какого-то международного детского движения. И я просто смотрел на тебя и считаю, что ты можешь стать лидером такого движения. Ты будешь гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат", - обратился Лавров к ребенку. Он также сказал, что был тронут песней до слез.

"Ответ на то, когда мы отменим войну, конечно, сложный. Если бы все зависело от нас [России], наверное, это произошло бы быстро", - добавил он.

Международная обстановка

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в Уставе ООН подчеркивается необходимость "спасти человечество от ужасов новой войны". Он признал, что организации удалось предотвратить новую глобальную войну, однако в то же время число региональных конфликтов по-прежнему очень велико, в них продолжают гибнуть и страдать люди.

Министр подчеркнул, что серьезную негативную роль в обострении международной обстановки играют страны Запада, пытающиеся насадить в других государствах "демократию в том виде, как они ее понимают". В качестве подобных примеров Лавров привел конфликты в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Глава МИД обратил внимание, что военные учения НАТО возле российских границ также повышают напряженность.

"Мы никогда подобным не занимаемся, те решения, которые принимал президент [России Владимир Путин] в последние годы по поводу использования вооруженных сил за рубежом носили абсолютно международно-правовой характер", - резюмировал Лавров.