Порядка 1,6 тыс. старшеклассников Москвы будут обучаться в медиаклассах в 2021 году

МОСКВА, 30 августа./ТАСС/. Обучение в медиаклассах в новом учебном году будут проходить 1,6 тыс. старшеклассников Москвы. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

"Москва предоставляет возможность старшеклассникам заранее ознакомиться с профессией, которую они хотят для себя выбрать. Для этого в Москве созданы предпрофессиональные классы, такие как медицинские, инженерные и академические, педагогические. И в этом году мы запускаем два новых направления - медиаклассы и уже 1,6 тыс. ребят выбрали эти медиаклассы. Также открываем в этом году предпринимательские классы", - сказала Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день в предпрофессиональных классах учится более 50% учеников столицы.

Согласно представленной презентации, предпрофессиональные классы есть в 400 школах Москвы. А за последние пять лет свидетельство о профессии получили 120 тыс. школьников.