Победителей конкурса проектов на гранты Росмолодежи определили под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи определили на молодежном форуме "Балтийский Артек" в Калининградской области. Определили девять проектов, которым окажут грантовую поддержку на суммы от 97 тыс. до 900 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"На конкурс было подано 39 заявок, из которых до защиты дошло 34. <...> Победителем грантового конкурса стала Валерия Бейчук (Калининградская область) с проектом международного фестиваля современного танца "ТанцTRANZIT". Участница получила 900 тыс. рублей на реализацию своей идеи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо победителя грантовую поддержку получат проекты: Вероники Гашимовой, Калининградская область, проект благотворительных спектаклей "Связь времен и поколений", 97 тыс. руб.; Елизаветы Гречко, Калининградская область, проект молодежной патриотической акции "Янтарный десант" - 500 тыс. рублей; Алии Жумагуловой, Москва, проект "От сердца к сердцу", 111 тыс. рублей; Юлии Куликовой, Москва, проект Insider School, 143 тыс. руб.; Александра Пусько, Калининградская область, социальный медиапроект "Право каждого", 490 тыс. рублей; Екатерины Смирновой, Калининградская область, проект "Агроурок-2022", 137 тыс. рублей; Дарьи Субботиной, Калининградская область, "Здоровое поколение - сильная страна", 313 тыс. рублей; Анастасии Сорокиной, Калининградская область, проект "Путь к себе", 309 тыс. рублей. Общая сумма поддержки всех проектов в 2021 году составила 3 млн рублей из федерального бюджета.

Участники конкурса защищали проекты по направлениям добровольчество, инициативы творческой молодежи, студенческие инициативы, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей.

"Было представлено действительно много хороших проектов, среди которых я не могу выделить слабые. Если проект не прошел, это не значит, что он плохой. Это значит, что проект необходимо доработать. Постараемся дать обратную связь и помочь ребятам в этом. Ничего не делать - легко. Гораздо сложнее - гореть своей идеей и не просто гореть, а действовать, чтобы она реализовалась", - сказал эксперт грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий Корнеев, которого цитирует пресс-служба.

О "Балтийском Артеке"

Молодежный образовательный форум "Балтийский Артек" - одно из главных молодежных событий в Калининградской области. Уже на протяжении 12 лет он дает возможность молодым людям расширить кругозор, пополнить багаж знаний и навыков в различных интересующих их сферах, получить советы от профессионалов своего дела, а также воплотить идеи в реальность. Организаторами смен форума "Балтийский Артек" являются: агентство по делам молодежи Калининградской области, государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр молодежи", "Калининградский областной центр развития добровольчества" и "Областной центр детского и молодежного отдыха "Жемчужина".

В 2021 году форум "Балтийский Артек" собрал 400 молодых активистов. С 4 по 29 августа на территории центра детского и молодежного отдыха "Жемчужина" состоялось четыре смены: региональные "Пространство добра", "АРТ-пространство", "IT-пространство" и межрегиональная "Пространство профессионалов". Мероприятие объединило молодых продюсеров, добровольцев, представителей профсоюзных организаций и IT-сферы, музыкантов и танцоров.