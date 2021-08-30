Вузам в регионах России могут дать возможность разрабатывать малые космические аппараты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Центр космических технологий "Арктурус" из Ростова-на-Дону при поддержке Минобрнауки России запустит проект, дающий возможность студентам региональных вузов разрабатывать малые космические аппараты. Об этом сообщил директор "Арктурус" Константин Гуфан на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве центра с компанией "Ростелеком" в понедельник.

"При поддержке министерства науки и высшего образования мы сейчас запускаем проект по предоставлению возможности для разработки малых космических аппаратов региональным вузами по всей стране. Не только вузами, вовлеченными в деятельность ГК "Роскосмос", в том числе вузами в нашей области", - сказал он, подчеркнув, что Ростовская область станет пилотным регионом в части этой инициативы.

Гуфан заверил, что со своей стороны "Арктурус" поможет вовлеченным в проект вузам обеспечить доступность этих технологий. "Мы обеспечим доступность этих технологий, <...> чтобы снизить порог вхождения и еще больше ребят смогли бы участвовать в современных космических исследованиях, <...> запустить тот самый аппарат на орбиту Земли и получить прикладные результаты", - рассказал он.

По его словам, такой проект позволит привлечь больше людей в космическую отрасль и сделать ее доступнее для более широкого круга людей. "Суть этих инициатив довольно проста - мы хотим предоставить возможность региональным вузам, студентам этих вузов, научным коллективам, новым или сформировавшимся, работающим в близких космическим технологиям направлениях, <...> приобщиться к космосу и современным технологиям", - сказал Гуфан.

Кроме того, "Арктурус" и компания "Ростелеком" в ходе мероприятия заключили соглашение о сотрудничестве в части образовательных инициатив. Ранее советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев сообщал, что ростовский центр "Арктурус" представит в ходе Восточного экономического форума онлайн-диктант "Космический всеобуч" и курс для управленческих кадров Chief Space Officer по космическим и цифровым технологиям. Обе инициативы реализуют при информационной поддержке АНО "Россия - страна возможностей" и направят на популяризацию космической тематики.

Центр космических технологий "Арктурус" создали в 2020 году при ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика" Минобрнауки России для реализации ряда инициатив в области космических технологий. Его миссия - централизованное предоставление широкому академическому сообществу технологий для осуществления прикладных научных исследований и формирования актуальной научной повестки по освоению ближнего космоса, а также вовлечение в космические исследования широкого числа участников из региональных научных сообществ, вузов, институтов, кружковых движений и школ.