В Москве работу кружков и секций для школьников не ограничaт из-за COVID-19

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ситуация с COVID-19 в Москве нормальная, что позволяет не вводить ограничения на кружки и различные секции для школьников с 1 сентября. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

"Ситуация с коронавирусом нормальная, что позволяет не только начать обучение в очном режиме, но и не ограничивать детей по внеурочной активности. Речь идет о выездах на экскурсии, в музеи, посещении каких-то интересных мест. Никаких ограничений по кружками и секциям в городе не вводятся. Очень надеюсь, что совместно с учителями и родителями, мы хорошо пройдем этот год и сделаем его максимально безопасным и интересным", - сказала Ракова.

По ее словам, власти надеются, что очный режим обучения получится сохранить в течение всего учебного года. В школах остаются в силе все меры безопасности, которые снижают риск возможного заражения. Так, сохраняется термометрия, принцип максимального разведения потоков, за каждым классом будет закреплен свой кабинет, во всех школах будут находится санитайзеры и применяться обеззараживающие лампы.

"Решение о ношении масок преподавателями будет приниматься каждой школой отдельно, исходя из ситуации, которая в ней складывается", - добавила заммэра.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 566 376 случаев заражения, из них 1 424 за последние сутки. Выздоровели 1 444 794 человек, умер 27 401.