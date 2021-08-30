В Петербурге в День знаний ожидается прохладная погода без осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Погода в Петербурге в День знаний будет прохладной, школьные линейки пройдут при температуре 12-14 градусов по Цельсию, осадков не ожидается. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в Петербурге.

"Максимальная температура [1 сентября] - 16,9 градуса. <…>. Температура воздуха в период линейки будет 12-14 градусов, и осадков не ожидается. Осадки вероятны только во второй половине дня, местами где-то небольшой кратковременный дождь может пройти", - сказал он.

Синоптик добавил, что самым холодным в городе было 1 сентября 1987 года, когда столбик термометра достиг 10 градусов по Цельсию. В самое теплое 1 сентября воздух прогрелся до 30 градусов.

Колесов отметил, что Ленинградскую область в День знаний ожидают кратковременные дожди. Наиболее вероятны они в южных и юго-восточных районах региона.

Ранее сообщалось, что дождливая погода в День знаний ожидается в Смоленской, Тверской, Калужской областях. В Московском регионе осадки могут пройти на западе и северо-западе области, но погода будет еще теплой. По данным Гидрометцентра, в столичном регионе в День знаний ожидается 22-27 градусов тепла.