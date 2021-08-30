В Калмыкии число заболевших COVID-19 выросло в 1,5 раза за время третьей волны пандемии

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Республике Калмыкия выросло в 1,5 раза за время третьей волны пандемии, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков во время прямой линии с населением в понедельник. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, для сравнения берутся данные по заболеваемости в ходе второй волны пандемии.

"Справедливо будет отметить, что ситуация на сегодняшний день напряженная. Мы переживаем третью волну, имеем в 1,5 раза больше заболевших. Но тем не менее, ситуация контролируемая, наша система здравоохранения справляется, и мы готовы принимать все необходимые меры. Важно правильно организовать процесс вакцинации. Мы создали стационары, которые исправно работают. Помимо этого, у нас есть мобильные пункты", - сказал Хасиков.

Хасиков сообщил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в республику отметил хороший уровень организации борьбы с COVID-19 в регионе. Глава Калмыкии в прямом эфире призвал жителей республики вакцинироваться. По данным властей, для формирования коллективного иммунитета до 1 ноября нужно привить 165 тыс. жителей республики, на сегодняшний день привиты 70 тыс. человек. Хасиков подчеркнул, что "с точки зрения обеспечения вакцинами и у нас все в порядке, мы обеспечены на 100%, к нам поступило более 66 тыс. комплектов разной вакцины".

В рамках прямой линии глава Калмыкии поделился собственным опытом иммунизации от COVID-19, отметив, что по совету медиков вакцинировался сам, несмотря на наличие антител, и перенес прививку без каких-либо последствий. "Несмотря на то, что у меня были антитела, медики говорят, что, учитывая новые штаммы, желательно вакцинироваться. Поэтому, заботясь о своих родных и близких, в том числе и о старшем поколении, я это сделал. Безусловно, как одна из мотиваций, было важно показать личный пример землякам. Мы никого не заставляем, это право каждого. Это принципиальная позиция. Но мы рекомендуем", - сказал Хасиков.

Участниками прямой линии с главой Калмыкии стали свыше 8,5 тыс. жителей региона.

По данным оперштаба, на понедельник в республике с начала пандемии зарегистрировано 28 088 случаев заражения (плюс 97 за сутки), выздоровели и выписаны 24 778 пациентов (плюс 120 за сутки). В тяжелом состоянии - 34 пациента, из них 13 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 536.