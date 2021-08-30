Аксенов назвал ситуацию с мусором в Крыму катастрофической

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель предприятия "Крымэкоресурсы" уволен после критики главы региона Сергея Аксенова, назвавшего ситуацию с вывозом мусора в городах полуострова катастрофической.

"Начиная с того, что ни в одном из городов не осуществляется покос травы, заканчивая аховым состоянием контейнерных площадок для ТКО. По Евпатории - вокруг площадок не производится уборка мусора, образуются навалы, которые остаются без внимания ответственных лиц по несколько дней. Бахчисарай - ничем не лучше, ситуация с ТКО отвратительная, горы строительного мусора на каждой улице, администрация не предпринимает должных мер по устранению проблемы. Белогорск - такая же история. Более того, прямо напротив Белогорского технологического техникума веток навалено выше одноэтажного дома. Не впечатлила и ситуация с благоустройством придомовых территорий", - написал Аксеновна своей странице во "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил, что за выходные посетил Евпаторию, Белогорск и Бахчисарай, чтобы оценить уровень компетенции местных администраций в вопросах уборки твердых коммунальных отходов, благоустройство и санитарное состояние территорий. "По итогу подобных выездов все зафиксированные нарушения будут превращаться в выговоры и взыскания. <...> Вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК "Крымэкоресурсы" господина Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко. Ожидаю от Александра Владимировича наведения порядка по данному направлению и ответственного подхода к вопросам координации работы непосредственно с исполнительными органами власти", - написал Аксенов.