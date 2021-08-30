В Ижевске открылись мастерские для симуляционного обучения медиков

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре новые мастерские для подготовки среднего медицинского персонала открылись на базе республиканского медицинского колледжа в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"В Ижевске на базе симуляционно-аттестационного центра республиканского медколледжа начали работу четыре новые мастерские по компетенциям "Лечебная деятельность", "Фармацевтика", "Лабораторный медицинский анализ", "Медицинский и социальный уход". В рамках нацпроекта Республиканский медколледж выиграл грант на сумму 11,3 млн. рублей. На эти средства приобретено медицинское оборудование: манекены, медицинская мебель, приборы, приспособления для симуляционного обучения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, грант образовательном учреждению выделен в рамках проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Мастерские позволят обучаться на практике студентам-медикам и проводить переподготовку для действующих специалистов. Новые мастерские оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями образовательных и профессиональных стандартов, в том числе стандартами WorldSkills Russia.

По словам директора колледжа Натальи Якимовой, новое оборудование также позволит возобновить набор на специальность "лабораторный анализ", который был свернут из-за несоответствия материально-технической базы.

Республиканский медицинский колледж является самым крупным средним профессиональным учебным заведением в Удмуртии. Ежегодно обучение здесь проходят более 3 тыс. студентов, а переподготовку - около 12,5 тыс. средних медицинских специалистов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.