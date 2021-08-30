В Петербурге началась прививочная кампания против гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Вакцинация взрослых и детей от гриппа началась в Санкт-Петербурге, в город поступило более 623 тыс. доз вакцин. Помимо поликлиник, прививочные пункты организуют в торговых центрах и у метро, сообщили в пресс-службе администрации города.

"С сегодняшнего дня начинается вакцинация от гриппа. На прошлой неделе поступила партия вакцины "Ультрикс Квадри" в количестве 623 190 доз", - говорится в сообщении. Препарат предназначен для вакцинации взрослых до 60 лет и детей от шести месяцев.

Партию вакцины уже развезли по пунктам вакцинации в районных поликлиниках. Будут организованы прививочные кабинеты в некоторых торговых центрах. Часть районов традиционно выставят передвижные автомобильные пункты у станции метро. С 30 сентября такие машины появятся на севере города у станций "Проспект просвещения", "Озерки", "Удельная" и "Парнас".

"Сезонный грипп может дать тяжелые осложнения при любом заболевании. Необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих. Вакцина, которая поступила в город, имеет очень хорошие отзывы, защищает сразу от четырех штаммов сезонного гриппа. Несмотря на то, что за последний год у нас не было эпидемии гриппа, он никуда не пропал. Необходимо во всеоружии встретить наступающий эпидсезон и провести масштабную кампанию по вакцинации от гриппа", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Всего в Петербурге планируется привить от гриппа 3,23 млн человек. Особенно рекомендуется вакцинация от гриппа пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, торговли и транспорта, беременные и призывники.