Средства от отмененных дней городов на Ставрополье направят на лечение детей с диабетом

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров в связи с эпидемиологической обстановкой запретил этой осенью проводить на территории края празднования дней сел, городов и муниципальных округов. Сэкономленные средства направят на лечение детей, больных диабетом, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В регионе пока не наблюдается снижение темпов заболеваемости. На достаточно высоких значениях остаются суточные показатели выявляемых случаев заболевания и смертности от COVID-19. С учетом сложившейся эпидситуации, губернатор дал установку главам муниципальных образований отказаться от проведения массовых мероприятий в дни городов, сел и округов Ставрополья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава края поручил министерствам здравоохранения и финансов подготовить предложения по направлению сэкономленных средств на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом. Указанные средства предполагается выделить медицинским организациям, оказывающим помощь этой категории пациентов.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что осенью в крае отмечаются дни городов, сел, округов. "Поэтому речь в первую очередь об этом сезоне, с учетом эпидситуации. По диабету была встреча с группой родителей по итогам их обращений к органам власти. Вопрос имеет социальную значимость", - сказали в пресс-службе.