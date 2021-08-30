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ГАИ Москвы с начала года поймала более 100 водителей, снимавших свои нарушения на видео

По словам главы пресс-службы столичной Госавтоинспекции Любови Высоцкой, сотрудники ведомства постоянно мониторят интернет в поисках видеороликов с нарушениями

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Москве поймали с начала года более 100 водителей, нарушавших правила дорожного движения, которые снимали свои нарушения на видео и сами же выкладывали ролики в интернет. Об этом сообщила в эфире "Авторадио" глава пресс-службы столичной Госавтоинспекции Любовь Высоцкая.

"С начала текущего года мы привлекли к административной ответственности более 100 водителей, публично и открыто нарушающих ПДД и делающих соответствующие публикации в различных аккаунтах социальных сетей", - сказала Высоцкая.

Она отметила, что сотрудники ведомства постоянно мониторят интернет в поисках видеороликов с нарушениями правил дорожного движения.

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